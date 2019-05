Ydmyget af jobcenteret: Syg kvinde tog sit eget liv

Mange sygemeldte medlemmer af Foa, 3F og Dansk Magisterforening svarer, at deres jobcenter belaster deres livskvalitet i en grad, så de har følt, at livet ikke var værd at leve.

- I min praksis havde jeg en mangeårig meget syg kvinde, som bare ikke kunne få en førtidspension tildelt, selv om jeg gjorde alt, hvad der stod i min magt som hendes læge for at dokumentere behovet.

- Hun tog sit eget liv.

Giv mig fred - giv mig pension

Sådan skriver læge Anders Beich i en kronik i dagens udgave af Jyllands-Posten om den måde systemet behandler svage og syge borgere på. Anders mener, at meget syge danskere med en arbejdsevne på ganske få timer om ugen, selv skal kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, ligesom han synes, at der skal være et makimum for, hvor lang tid et ressourceforløb kan vare.

For et par måneder kom Nanna R fra Thisted med stort samme forslag. Hun havde været i systemets vold i syv år, og hun skrev til nationen!, at hun ikke orkede mere:

- Giv mig nu fred – giv min en pension – jeg kan ikke mere, skrev Nanna og læser man videre i Anders Beichs kronik, så kan man se, at Nanna ikke er alene om 'ikke at kunne mere'. Den syge kvinde, som han havde gjort alt for at hjælpe til at få førtidspension, tog nemlig selv beslutningen:

I afskedsbrevet skrev om jobcenteret

- I et afskedsbrev havde hun skrevet, at hun ikke længere magtede flere ydmygelser i jobcentret.

- Hun dukker stadig med mellemrum op i min bevidsthed, når lignende sager rammer min attestbunke.

- Jeg har måttet råde patienter til at flytte i håb om bedre sagsbehandling, fordi jeg var alvorligt bekymret for deres helbred og overlevelse, skriver Anders, der også nævner, at mere end to tredjedele af 1400 sygemeldte medlemmer af Foa, 3F og Dansk Magisterforening svarer, at jobcentret belaster deres livskvalitet. 23 pct. i en grad, så de har følt, at livet ikke var værd at leve.

