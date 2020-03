Ydmyget i Elgiganten: De stirrede på min maske

Hvad er reglerne i disse coronatider EGENTLIG lige. og har danskerne forstået dem? Det ser Brian Weichardt nærmere på i fredagens udgave af Corona Ekstra. Video: Sundhedsstyrelsen, DR, Ritzau Scanpix, Anthon Unger. Producer: Lasse Brøndal

- Hej.

- Min kone og jeg har lige været i Elgigantens butik i Aalborg, hvor vi fik en meget ubehagelig oplevelse.

- En af vagterne og flere af medarbejderne i mobil tlf. afdelingen tog billeder af os - bare fordi vi havde medicinske masker på.

- De grinede og stirrede og tog deres billeder uden at spørge om de måtte.

- Og da vi konfronterede en af dem, og spurgte, hvad det var han havde gang i, sagde han bare, at han var ved at tjekke sine beskeder.

- Som om......

Meget smagløst

Sådan lød det onsdag fra Nick fra Nordjylland om det at gå med mundbind/maske for at passe på sig selv og andre – og så blive udstillet af medarbejdere i en butik.

Nick har sine grunde til at gå med maske på – dem kan du læse nedenfor, hvor du også kan læse, hvad Elgigantens kommentar til Nick og kones klage er. Hans brev fortsætter nemlig således:

- I denne svære tid, hvor man forsøger at beskytte sig selv og de svageste i vores samfund mod den virus, som lammer vores land i øjeblikket, er det meget forstyrrende og smagløst at sådan noget kan ske.

- Det er ikke en god måde at behandle kunder på.

Hele tre personer i familien er i risikogruppen

- Det var cirka klokken 12, og grunden til vi har masker på, er at der i vores nære familie er hele tre personer med kroniske sygdomme, som er i risikogruppen.

- Jeg er uddannet paramediciner, og føler, at det er vigtigt at prøve at beskytte de svageste så meget som muligt.

- Men det er tydeligt, at Elgiganten – eller ihvertfald nogle af deres medarbejdere – ikke tager denne virus seriøst.

- Vi har sendt en klage, som vi så ikke har fået svar på endnu.

Elgiganten: Vi kan ikke genkende hændelsesforløbet

- Useriøst, skriver Nick, men ifølge det svar Elgiganten har sendt til nationen!, så har han ingen grund til at føle sig dårligt behandlet:

- Det siger sig selv, at det beskrevne ikke er en opførsel, som vi ønsker.

- Derfor har vi også undersøgt omstændighederne grundigt, og det er på det grundlag ikke et hændelsesforløb, som vi kan genkende.

Vi passer på i en alvorlig og svær situation

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at passe godt på både vores medarbejdere og kunder i den nuværende alvorlige og svære situation.

- Det gør vi fx med opsatte plakater i butikkerne og store afstands-klistermærker på vores gulve for at sikre, at kunder holder der fornødne afstand til hinanden og vores medarbejdere, og vi sætter derfor netop stor pris på de kunder, der i en svær situation gør noget ekstra for at passe på sig selv og andre, skriver Lars Jensen, varehuschef i Aalborg, der har 'afstands-markeret', og sat plakater op, så kunder og ansatte, kan passe på hinanden.

