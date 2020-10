Ydmyget med kæp i anus og smidt ud

- Der er ikke mange lande, der behandler flygtninge menneskeligt!

- I Danmark, hvor vi ellers ser os selv som et af de mest humane lande i verden, har vi nogle af de værste flygtningelejre/udrejsecentre i Europa!

- Og vores regering nægter at gøre noget ved det.

- Så det er desværre langt fra kun i Kroatien og Bosnien at flygtninge ikke behandles som mennesker.

Sådan skriver Anna P i en af de 159 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om de grufulde vidne-udsagn, Dansk Flygningehjælp har indsamlet fra 75 flygtninge, der sidder forslåede og sårede i Bosnien efter at have prøvet at komme ind i EU-landet Kroatien.

Det er voldsomme beretninger om pisk og slag, ordre om at tage tøjet af og få en kæp i anus ledsaget af billeder, der naturligt har sat gang i debatten, men Anna er langtfra den eneste, der nævner de ligeglade politikere:

- Der synes at være en generel ligegyldighed, fordi det ikke ’smitter’ (corona, red.) at være flygtning samt ’så kan de jo bare holde sig væk’, skriver Octo L samme sted

De ved godt hvad der sker på grænsen

Og Ernesa T – der skriver kommentarer på en af de Facebook-grupper, der kæmper for flygtninge i Bosniens menneskerettigheder – har samme oplevelse:

- Forfærdeligt.

- Men myndighederne i Kroatien ved, hvad der sker ved grænsen, men de vil ikke reagere, skriver Ernesa T.

Hvor er de ansvarlige politikere?

Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Charlotte Slente, skriver til nationen!, at alle rapporter om misbrug bør undersøges uafhængigt og troværdigt - og at de ansvarlige skal drages til ansvar:

- Det er mere end 75 personer af forskellige nationaliteter alene på en enkelt uge, som alle uafhængigt af hinanden har rapporteret om umenneskelig behandling, voldsomme overfald og slag og endda seksuelt misbrug.

- Det er desværre ikke første gang, og de ansvarlige politikere er nødt til at handle for at stoppe den systematiske anvendelse af vold, som foregår ved grænsen mellem Bosnien-Hercegovina og Kroatien, skriver generalsekretæren, men hvad tror du, der sker?

