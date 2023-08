Ydmyget: Putin må blive hjemme

Den kinesiske, den indiske, den brasilianske og den sydafrikanske præsident er der - men Putin må deltage i et stort anti-vestligt topmøde på videolink. Det bliver bemærket

- Han er bange for at blive arresteret.

- Som en hønsetyv.

Svag og sårbar

Sådan skriver Tugume U. i en af de 264 kommentarer, der er skrevet på CNN's Facebook-profil om det topmøde, der foregår mellem Sydafrikas, Brasiliens, Indiens og Kinas statsledere i morgen. Og den videoskærm, den russiske leder, Putin, bliver nødt til at bruge, fordi en international arrestordre for krigsforbrydelser truer.

Kan heller ikke rejse til månen

- Han kan ikke rejse på jorden - og han kan heller rejse til månen, skriver Royal B. med henvisning til at en russisk rummission fejlede forleden. Stan G. synes også, Putin gør et sølle indtryk for tiden:

- Ham der engang var en frygtet leder, er nu en forfejlet, svag og sårbar leder af Rusland, skriver Stan.

Russisk månefartøj er styrtet på månen

Vesten dominerer - hvad gør vi?

De fem lande, der kalder deres organisation for BRIKS efter landenes forbogstaver, skal snakke om, hvad de kan gøre for at tage magten fra det såkaldte 'vesten'. Og om de skal udvide medlemstallet.

22 lande - bl.a. Argentina, Mexico, Iran, Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater, Egypten, Nigeria, Bangladesh, Indonesien - har nemlig formelt ansøgt om medlemskab.

Viva putting

Læser man de (få) kommentarer, der bliver skrevet på det sydafrikanske medie TimesLive om mødet, ser det dog ud til, at den folkelige debat handler om Putins fravær:

- Viva Brics viva viva putting, skriver Syamthanda D. således, og Masimphiwe J. er enig:

- Vi vil Putin, skriver Masimphiwe, men hvad mener du?