Ynkeligt syn: Her slutter campingferie på Bornholm

- Vi er desværre meget skuffede over den behandling vi har fået efter, at have lejet en bil med krog gennem Snappcar.

- Grunden til at vi lejer en bil med krog er, at vi skulle på planlagt ferie på Bornholm med campingvogn.

Billigt og nemt

- Desværre gik vores egen bil nemlig i stykker, efter at vi havde bestilt denne rejse, og så var 'gode råd dyre'.

- Vores øjne faldt på Snappcar: Billigt, nemt og alt forsikret (troede vi). Og jeg finder en bil med krog, selv om det var lidt svært i 11. time.

- Efter lidt skriverier på Snappcar`s platform, bliver vi enige med ejeren om afhentning.

Ejer nævner at der er lidt med 1. gear

Sådan indleder Lars H et brev til nationen! om være ejer af en campingvogn og ude efter en billig og nem lejebil - og ende med at føle sig dårligt behandlet. nationen! har sendt Lars' brev til Snappcar, og deres svar kan du læse nedenfor. Lars brev fortsætter således:

- Da jeg afhenter bilen på adressen får jeg forbindelse med udlejeren på mobilen (han er på ferie på Mallorca og kan selvfølgelig ikke overbringe mig bilnøglerne fysisk).

- Han fortæller mig, hvor jeg kan finde bilnøglerne ved hans bopæl, og i samme moment, fortæller han mig, at der er lidt problemer med gearene.

- Ikke at det betyder noget, sagde han, men hvis bilen ikke vil i 1. gear, så tag 2. gear, det kan den sagtens klare.

Det var en udfordring

- Jeg tænker: Hvis man lejer en bil ud, så virker bilen (det siger jo sig selv). Men jeg skulle blive klogere !!!!!!!



- Det var en udfordring, at holde ferie med en bil, som i den grad ikke var køreklar.

- Jeg havde jo som sagt lejet denne bil i 16 dage og vores ferie var planlagt ned til mindste detalje: 1. uge på campingplads omkring Allinge, og vores 2. uge på en campingplads ved Dueodde med færgen bestilt og betalt (camping-pakke).

- Jeg ringer derfor til Snappcar i vores 2. uge for, at høre om vores rettigheder hvis uheldet er ude. De svarer: Alt er forsikret gennem IF.

Jeg tør ikke bil og campingvogn ombord på færgen

- Dagen før vi skal hjem, kontakter jeg vagttelefonen ( Snappcars kundeservice er lukket efter kl. 17 og i weekenden - og her var det søndag).

- Jeg forklarer denne engelsktalende kvinde, at jeg ikke tør køre vores udlejningsbil på færgen med campingvogn.

- Hun vil så kontakte Snappcars kundeservice i Danmark og forklare situationen, så jeg kunne blive ringet op og hjulpet mandag morgen.

- Der sker bare ikke så meget mandag morgen. Da jeg så har ringet ca. 10 gange til kundeservice og intet sker, ringer jeg fra min kones telefon og der er pludseligt hul igennem. Meget mystisk ???????

Vejhjælpen læsser bilen på ladet

- Nå, men kl. 10 får jeg endelig kontakt, og nu går det stærkt: kl. 14 ankommer SOS vejhjælp.

- Denne SOS vejhjælper kunne meget hurtigt konstatere, at det var koblingskablet, som var galt og ikke gearet.

- Men når koblingskablet var løst, så havde det en negativ virkning på gear og kobling.

- Han sagde også, at det er uanstændigt, at udleje en sådan bil.

- Da vi forlod Dueodde Camping var bilen sderfor læsset på ladet, os 3 sammen med SOS hjælperen i kabinen og campingvognen på krog på vej til Rønne (et ynkeligt syn).

- Bilen skulle på WV-værksted i Rønne, havde ejeren bestemt.

Og færgen var sejlet

- Da jeg igen kontakter Snappcars kundeservice, for at høre om det videre forløb, får jeg nu at vide at det kun er os 3 rejsende og bilen som er forsikret. Og ikke campingvognen ?????????

- Den må vi sgu selv klare !!!!!!!!! Øhhh Hvordan ??????

- Bilen er på værksted i Rønne – vores pladsbillet på færgen ??? Færgen er sgu sejlet !!!!!

- Ferien er slut og arbejdet kalder, så vi tog Kombardoekspressen hjem , så det vil sige bil og campingvogn står tilbage på Bornholm.



- Magen til useriøst og inkompetent udlejningsselskab ( Snappcar ) skal man sgu da lede længe efter.

- At der ikke er styr på hverken den private biludlejer eller forsikringsspørgsmål er mig en gåde.

Synes mine 3500 er spildt

- Jeg synes, at mine 3500 kr som udlejningen kostede er fuldstændige spildte, og at man bare bliver kørt rundt i manègen, som en anden idiot, slutter Lars, men det er Snappcar ikke helt enige i:

- Først og fremmest, er vi naturligvis kede af at en familie får en tildels ødelagt ferie, grundet mekaniske problemer med en privatlejet bil.

- På bilens registreringsattest (Volkswagen Polo 1996), står der at bilen max kan trække 800 kg med bremser og 450 uden bremser.

- Dette er kommet til Lars H.s bekendskab, via dokumenteret kommunikation med udlejer.

22-år gammel bil og campingvogn?

- I og med at campignvognen af mærket Antares 375 Luxe, vejer 650 uden løs-vægt, kan det efter mekanikers diagnotisering ses, at den opståede skade er direkte forbundet med en totalvægt, der var over det juridisk tilladte jf. registreringsattesten af køretøjet.

- Da kunden har valgt at leje en 22 år gammel Volkswagen Polo, i campingvogn-kørsels øjemed, opstår der klar konsensus mellem brug af køretøjet og den opståede mekaniske skade jf. mekanikers diagnose.

- Lars H. ringer til vores SOS autohjælp tjeneste, og melder en skade på gearkassen og fortæller, at bilen hopper 5 meter frem og tilbage ved opstart.

Bilen mekaniske og juridiske kapacitet

- Dette er modstridende med den diagnostisering som via vores forsikringspartner IF, og deres værkstedspartner er blevet angivet som værende et overrevet koblingskabel.

- Igen, dette er direkte konsekvens af bilens mekaniske og juridiske kapacitet og brugen af køretøjet til kørsel med campingvogn, over en bestemt vægt.

- Trods lejeren, Lars Hs, manglende forståelse for årsagssammenhæng, vurderede SnappCar at vi gerne ville komme lejeren til undsætning, og derfor sørgede vi for, at han fik transport til hjemturen refunderet, samt at bilen kommer på værksted og bliver kørt tilbage til udlejeren gennem vores SOS service.

- Dette er en service, vi af ren goodwill har givet, for at gøre unden tilfreds.

- Vi har i denne sammenhæng haft store udgifter som vi altså ikke har opkrævet fra lejeren, trods brud på betingelser og vilkår.

14 ud af 15 anmeldelser af bilen er 5-stjernede

- Det er værd at noterer at lejer, Lars H. lejer bilen per 21/7, og først under 24 timer til afleveringstidspunktet, reelt melder et problem til SnappCar, hvilket vil sige at lejeren har haft gavn af bilen helt frem til 15 ud af 16 udlejningsdage.

- SnappCar er en såkaldt deleøkonomisk platform, hvilket gør det ekstremt vigtigt man læser anmeldelser og forholder sig til hvad udlejer påpeger ved bilen.

- I dette tilfælde har man ignoreret ret essentielle eksplciterede informationer.

- Derudover, så har den anvendte bil 15 anmeldelser, 14 er 5 stjernet, en 4 stjernet. Udlejer bliver rost for at være venlig og bilen kører perfekt, skriver Snappcar, men hvad tænker du?