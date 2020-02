YouSee hævede 75 gange på Erlings kort: Nu er han sur

Efter en opgradering er der desværre opstået en fejl i vores it-system, skriver YouSee, der er i gang med at sende pengene retur til et ukendt antal kunder

- Jeg fatter ikke, at YouSee kan få lov til at lægge mit dankort ned.

- Jeg har en aftale om at de selv hæver på min konto, når jeg betaler for abonnement, men i dag har de åbenbart hævet 1 kr 75 gange – så nu er det spærret.

Nede i banken sagde de det var YouSee

Sådan lyder det fra Erling R, der er en af et ukendt antal YouSee-kunder, der i dag har oplevet, at de ikke kunne bruge deres betalingskort, fordi der var foretaget for mange hævninger.

Erling synes det er for galt - og han vil gerne have en forklaring, og nationen! har derfor bedt telegiganten om at svare på, hvad der er gået galt - og hvor mange der er ramt. Deres svar kan du læse nedenfor. Erlings brev fortsætter således:

- Jeg var så nede i min bank for at høre, hvad der var gået galt, og de sagde, at det var en fejl hos yousee.

- Det er jeg ikke tilfreds med, slutter Erling, og YouSee bekræfter overfor nationen!, at der har været en teknisk fejl:

Vi beklager meget

- Efter en opgradering er der desværre opstået en fejl i vores it-system.

- Fejlen har betydet, at en række af vores kunder er blevet trukket 1 kr. adskillige gange.

- Fejlen er nu rettet, og vi har nu fuldt fokus på at tilbagerulle de fejlagtige opkrævninger.

- Vi beklager meget fejlen over for de berørte kunder.

- Det er endnu for tidligt at sige, hvor mange kunder der blev berørt af fejlen, oplyser YouSee, men hvad med dig?