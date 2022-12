Zoo i shitstorm: Tre chimpanser skudt

- Forfærdeligt at dræbe dem.

- i stedet for at skyde dem med en bedøvelsespil.

Sådan skriver Susanne Z. i en af de cirka 400 facebook-kommentarer, der på meget kort tid er skrevet om de tre chimpanser, der stak af fra deres bur i Furuviksparken. Og som nu er skudt og dræbt.

Utilgiveligt

Og Susanne er langt fra den eneste, der synes at dyreparkens personale - der sendte droner og skytter ud for at sikre naboer og beboere mod chimpanserne - skulle have tænkt lidt mere på de tre aber:

- Utrolig skødesløst og utilgiveligt.

- At skyde en chimpanse er næsten som at skyde et menneske.

- I bør aldrig beskæftige jer med aber igen, og nej..

Sætter aldrig mine ben i jeres park igen

- I kan glemme mig og familien, skriver Ulf S og Jessica H. lover også at blive væk fra parken fremover:

- Jeg sætter aldrig mine ben i jeres park igen!

- I snakker bare en masse lort, men hvordan kan det at dræbe disse vidunderlige skabninger ses som den eneste udvej?

- For fanden siger jeg! Skam dig, skriver Jessica.

Svenske medier beretter at en fjerde chimpanse stadig er løs, men hvad siger du?