10 personer mister livet i brand på kasino

Mindst 7 personer har mistet livet i en brand på et kasinohotel i Cambodja.

53 er kommet til skade, mens 8 savnes.

Det oplyser myndighederne i provinsen Sa Kaeo i Thailand ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge en foreløbig politirapport, som nyhedsbureauet AFP er i besiddelse af, har op til 10 mennesker mistet livet i branden.

Branden skete på hotellet Grand Diamond City i byen Poipet, der ligger lige ved grænsen til Thailand.

Videoer fra stedet, som AFP er i besiddelse af, viser bygningen opslugt af flammer og brandfolk, der forsøger at kontrollere branden.

Videoerne viser også redningsfolk, der forsøger at få folk ned fra en brændende afsats.

En video viser en mand, der sidder i et vindue, mens der kommer røg ud ad vinduer. En anden viser en gruppe mennesker, der står tæt på en afsats, mens flammerne kommer tættere på dem.

Politiet oplyser, at der var omkring 400 personer på arbejde, da branden brød ud omkring klokken 23.30 onsdag aften.

Lokale medier rapporterer, at der var udenlandske borgere til stede på kasinoet under branden. Politiet har ikke oplyst noget om nationaliteten på de omkomne.

En kilde i Thailands udenrigsministerium siger, at de thailandske myndigheder koordinerer med lokale myndigheder om indsatsen ved branden.

De tilskadekomne er blevet bragt til hospitaler i den thailandske provins Sa Kaeo.

Ifølge det thailandske medie Bangkok Post har kasinohotellet 17 etager og over 100 hotelværelser. Kasinohotellet er et af mange af sin slags, der ligger på grænsen mellem Thailand og Cambodja.

Poipet er en populær feriedestination for folk fra Thailand, hvor de fleste former for gambling er ulovlige.

Cambodja er et af de fattigste lande i Sydøstasien. Dets indbyggere er formelt set udelukket fra at bruge kasinoerne.