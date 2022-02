100.000 ukrainere er flygtet til Polen efter invasion

Omkring 100.000 personer er flygtet fra Ukraine til Polen, siden Rusland begyndte invasionen af Ukraine torsdag.

Det oplyser den polske viceindenrigsminister, Pawel Szefernaker, på et pressemøde lørdag.

Han tilføjer, at alene lørdag morgen har 9000 krydset grænsen.

Polen har i forvejen en stor gruppe af borgere med ukrainske tilhørsforhold i landet. Den tæller omkring en million borgere. Polen grænser op til den vestlige del af Ukraine.

De forhold gør det nærliggende for ukrainere at sætte kurs mod Polen.

Polen forventer, at tilstrømningen af flygtninge vil stige den kommende tid.

Myndigheder har vurderet, at der ved nogle grænseovergange vil være mange timers kø for at komme ind i landet.

Ukrainske regler siger, at mænd i alderen 18 til 60 år, som kan blive indkaldt til militær tjeneste, ikke må krydse grænsen.

Nødhjælpsagenturer i FN har vurderet, at krigen kan fordrive op mod fem millioner mennesker fra Ukraine. Op mod tre millioner af dem kan flygte til Polen.

Derudover ventes mange at have kurs mod Moldova, som ligger mellem Rumænien og Ukraine.

EU's indenrigsministre skal søndag drøfte situationen. Herunder hvordan ukrainere på flugt skal fordeles mellem EU's 27 lande. Tyskland er blandt de lande, der har meldt sig klar til at tage imod ukrainere, der flygter fra krig.

- Vi vil gøre alt for uden forsinkelse at acceptere personer, som flygter fra bomber og kampvogne, siger udenrigsminister Annalena Baerbock.

Den danske regering arbejder ud fra, at der kommer omkring 20.000 ukrainske flygtninge til Danmark.

Det endelige antal afhænger af, hvordan situationen udvikler sig.