1000 genstande stjålet: Museums-direktør træder tilbage

Direktøren for British Museum, Hartwig Fischer, træder tilbage.

Det sker, efter at han har indrømmet mangler i museets undersøgelse af tyveri af genstande.

Fischer siger, at ansvaret for manglerne i undersøgelserne i sidste ende er hans.

- I løbet af de seneste dage har jeg gennemgået detaljerne omkring tyverierne fra British Museum og undersøgelsen af dem, siger han fredag i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det står klart, at British Museum ikke har reageret så omfattende, som det skulle have gjort.

Museet selv udtalte sidste uge, at en ansat var blevet fyret og mistænkes for at have stjålet værdifulde genstande fra museet.

Blandt de forsvundne kulturskatte er guld, smykker og ædelsten. Genstandene daterer sig til mellem det 15. og det 19. århundrede.

Avisen The Daily Telegraph skriver, at der kan være over 1000 og måske tættere på 2000 stjålne genstande med en værdi på 'millioner af pund'. Meldingen er ikke officielt bekræftet.

Størstedelen af genstandene blev opbevaret i et lagerrum og har ikke været udstillet længe.

Før han trådte tilbage, sagde Fischer, at sikkerheden nu er blevet forbedret. Eksterne eksperter er blevet tilkaldt for at hjælpe med at få overblik over, hvad der mangler, er blevet beskadiget eller stjålet.

Bestyrelsesformanden for British Museum, George Osborne, siger, at tyverierne har ført til stor bekymring i bestyrelsen.

Nu er det vigtigst at finde ud af, hvad man kan gøre for at få genstandene igen, samt forhindre fremtidige tyverier. Det har han udtalt ifølge nyhedsbureauet AFP.

British Museum i Storbritanniens hovedstad, London, blev stiftet i 1753. Det er et af verdens ældste og største museer. Det er også et af de mest besøgte.