11 dræbt og knap 100 kvæstet i togulykke i Egypten

11 mennesker er dræbt og 98 andre er kommet til skade, efter at et tog søndag kørte af sporet i Egypten.

Det oplyser det egyptiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mindst fire af togets vogne er kørt af sporet i provinsen Qalyubia nord for hovedstaden Kairo, oplyser lokale myndigheder.

En sikkerhedskilde siger til nyhedsbureauet AFP, at otte vogne er afsporet.

Optagelser, der er delt på sociale medier, viser flere væltede togvogne. Sirener fra ambulancer kan høres i baggrunden.

Sundhedsministeriet meddeler, at over 55 ambulancer er sendt til ulykkesstedet.

Toget var på vej fra Kairo nordpå mod byen Mansoura.

Det er endnu ikke klart, hvad der har forårsaget ulykken. Det skal en efterforskning klarlægge.

Søndagens ulykke er blot den seneste i en række af togulykker i Egypten i de seneste uger.

Tidligere på ugen blev 15 mennesker kvæstet, da et andet tog kørte af sporet i den nordlige provins Minya al-Qamh.

Og den 26. marts blev mindst 19 mennesker dræbt, da to tog kolliderede i det sydlige Egypten.

Landets værste togulykke fandt sted i 2002, da et passagertog brød i brand. Over 360 mennesker mistede livet ved branden.

Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, har sagt, at han vil holde de ansvarlige bag de dødelige togkatastrofer til ansvar.

Tidligere på måneden meddelte Den Afrikanske Udviklingsbank, at den vil låne Egypten et beløb svarende til lidt over en milliard danske kroner til at forbedre sikkerheden for togtrafikken.