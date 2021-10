11 migranter fundet døde nær Mallorca

Spansk redningsmandskab har fundet ligene af 11 mennesker i havet ud for De Baleariske Øer mandag.

Det oplyser en talsmand for den spanske regering ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tre andre blev reddet op af vandet i live.

De blev fundet syd for den populære ferieø Mallorca og vest for øen Cabrera, skriver den spanske avis El Pais.

Redningstjenesten modtog ved 16-tiden mandag et opkald fra en sejlbåd, der havde set et antal mennesker ligge i vandet. Kystvagten sendte en helikopter og et fly i luften for at få bekræftet oplysningen.

Flere redningsbåde blev sendt til det pågældende område, skriver avisen.

Det er ikke umiddelbart bekræftet, om der er tale om migranter. Men i de seneste uger har et stigende antal mennesker forsøgt at komme til De Baleariske Øer eller det spanske fastland.

I sidste uge reddede den spanske kystvagt 277 migranter på havet i løbet af et døgn.

Alene i år er der registreret 240 dødsfald eller savnede blandt de mange migranter, der forsøger at krydse det vestlige Middelhav og komme til Europa. Det viser tal fra spanske myndigheder.

De fleste migranter vælger den rute, der går mod De Baleariske Øer, skriver El Pais.

Fra nytår og frem til 11. august havde spanske myndigheder registreret i alt 50 både, der er ankommet til øerne med samlet set 739 såkaldt irregulære migranter om bord. Det skriver El Pais.

Den spanske øgruppe omfatter foruden Cabrera og Mallorca blandt andet også Ibiza og Menorca.

