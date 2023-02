11 personer dræbt af Islamisk Stat

Mindst 11 personer - de fleste civile - blev søndag dræbt af Islamisk Stat (IS) i det centrale Syrien, oplyser statslige medier i Damaskus og gruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR), som har hovedkvarter i London.

- En gruppe mænd fra IS angreb omkring 75 personer, som var samlet for at finde trøfler i området omkring Palmyra i den østlige del af regionen Homs, oplyser SOHR, som har et netværk af kilder i hele Syrien.

- Ti civile og en person fra regeringsstyrkerne blev dræbt, hedder det videre i en erklæring fra gruppen, som tilføjer, at flere personer savnes.

Det syriske nyhedsbureau Sana skriver også om angrebet, men det rapporterer, at antallet af dræbte er fire.

De tilbageværende IS-grupper i Syrien efter borgerkrigen angriber fra tid til anden regeringsstyrker og kurdiske militsstyrker samt mål i Irak.

Søndagens angreb kommer samtidig med, at den nordvestlige del af landet er ramt af en jordskælvskatastrofe, som har kostet op mod 30.000 mennesker livet.

Islamisterne i IS, der blev nedkæmpet af navnligt kurdiske militser med støtte fra Vesten, holder mest til i ørkenagtige områder i de østlige dele af Syrien.