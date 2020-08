12 coronadødsfald i Sverige det seneste døgn

I Sverige er yderligere 12 personer, som var bekræftet smittet med covid-19, døde i det seneste døgn. Det oplyser Folkhälsomyndigheten onsdag.

Dermed er mindst 5802 smittede personer døde i Sverige.

I alt er 85.411 personer blevet bekræftet smittet med covid-19 i landet.

Det vil sige, at der er 192 nye bekræftede tilfælde siden tirsdag.

2553 personer med covid-19 er eller har været indlagt på landets intensivafdelinger. De er to flere, end myndighederne meldte om tirsdag.

For at bremse smitten ventes regeringen torsdag at beslutte at forlænge besøgsforbuddet på plejehjem og i ældreboliger. Det bliver indtil videre forlænget til slutningen af september.

Besøgsforbuddet blev indført i april.

Samtidig viser tal fra det svenske statistikbureau, SCB, at coronapandemien har sat sit aftryk i Sverige.

Der er 4633 flere dødsfald i første halvår end gennemsnittet for årene 2015-2019. Det er en overdødelighed på ti procent, meddeler SCB.

I årets første seks måneder er i alt 51.405 mennesker døde i Sverige, heraf omkring 5400 mennesker der var smittet med coronavirus.

Det er det højeste antal dødsfald på et halvår, der er registreret siden 1869, hvor 55.431 mennesker døde i det års første seks måneder.

Sverige har samlet set oplevet den laveste befolkningstilvækst i årets første halvår siden 2005.

Det er endnu for tidligt at sige, om coronapandemien har påvirket antallet af børn, der fødes i Sverige.

- De børn, der er født i år og som er med i vores statistik, blev til allerede i 2019. Så om coronavirusset påvirker antallet af børn, der fødes i Sverige, ser vi først om nogle måneder, siger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.