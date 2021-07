12 indiske ministre træder ud af regering efter smittestigning

I Indien er 12 ministre onsdag gået af. Blandt de afgående ministre er blandt andet sundhedsministeren.

Det oplyser præsidentkontoret onsdag.

Tilbagetrædelserne er del af en stor regeringsrokade, som premierminister Narendra Modi gennemfører efter flere kriser omkring hans regering.

Den politiske krise skal ses i lyset, at landet gennemgår en alvorlig anden bølge af coronasmitte.

Den 66-årige Harsh Vardhan er blevet stærkt kritiseret for sin indsats som sundhedsminister, efter der at blev sat nye smitterekorder i april og maj.

I den periode var sundhedssektoren under ekstremt pres i mange områder, og hospitaler manglede sengepladser, ilt og medicin til de mange indlagt med covid-19.

Eksplosionen i antallet af tilfælde er blevet forklaret med nye virusvarianter og regeringens tilladelser til store religiøse og politiske ceremonier og møder.

Modi erklærede i januar, at virusset var under kontrol, og kritikere siger, at regeringen begik en fejl ved at ikke at forberede det historiske underfinansierede sundhedssystemet på en eller flere nye bølger med covid-19.

Det officielle dødstal i Indien er eksploderet fra omkring 160.000 sidst i marts til over 400.000 - det tredjehøjeste i verden. Det reelle antal dødsfald med covid-19 kan være adskillige gange højere.

Ud over sundhedsministeren er den 66-årige Ravi Shankar Prasad, som er justitsminister og minister for informationsteknologi, blandt de afgåede ministre.

Syv indiske delstater ventes at holde valg næste år. Seks af dem er for øjeblikket regeret af Modis parti hindu-nationalistiske parti, BJP.

BJP led tidligere i år et stort valgnederlag i Vestbengalen, som blev vundet af en markant Modi-kritiker.

Vestbengalen er Indiens fjerdestørste delstat målt i indbyggertal. Der menes at bo omkring 100 millioner mennesker her.

Den er én af fem delstater med i alt 175 millioner stemmeberettigede, der afholdt valg i april og maj i år.