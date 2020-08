1,2 millioner amerikanere søger understøttelse

1,2 millioner amerikanere har i sidste uge søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse, viser tal fra arbejdsministeriet i Washington.

Det er lidt færre end forventet. Økonomer havde over for Reuters skønnet, at lidt over 1,4 millioner ville have søgt om understøttelse.

Men som følge af coronakrisen har tallet holdt sig stabilt højt siden slutningen af juni. Dog langtfra de 6,9 millioner, der i slutningen af marts søgte om arbejdsløshedsunderstøttelse.

Samlet set har over 55 millioner amerikanere været ramt af ledighed under coronakrisen.

Det var på et tidspunkt, hvor store dele af USA var ved at lukke ned som følge af pandemien.

Torsdagens tal viser, at antallet af nye ledige i USA falder til laveste ugentlige niveau i de 20 uger, coronakrisen indtil videre har varet.

Det er dog alt for tidligt at glæde sig over udviklingen i USA, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Der bliver stadig udfyldt næsten dobbelt så mange ledighedserklæringer som under de værste uger af finanskrisen, påpeger han.

Også senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank mener, at USA stadig har et ekstremt højt antal ledige, selv om det går den rigtige vej.

- Det er et tegn på, at den økonomiske genopretning ikke rigtigt har fået så godt fat, hvilket primært skyldes, at USA stadig ikke har fået styr på coronavirusset i en række store stater, siger han.

Næsten hver tredje amerikaner har været ramt af ledighed under coronakrisen.

- Mange ledige er heldigvis begyndt at vendt tilbage i job, og derfor falder antallet af vedvarende ledige. De mange nye ledige vidner dog om, at virksomhederne stadig har behov for at tilpasse deres bemanding, siger Allan Sørensen.

Siden marts er antallet af smittede og døde faldet. Men kurven nåede aldrig at flade ud, og antallet af nye smittetilfælde og døde stiger på ny mange steder i USA.

- USA har slet ikke fået coronasmitten under kontrol. Med høje smittetal og nye restriktioner er der desværre udsigt til, at de næste uger også vil byde på mange nye i ledighedskøen, siger Allan Sørensen.

- Genopretningen af amerikansk økonomi og arbejdsmarkedet kræver, at der kommer bedre styr på smittespredningen, tilføjer han.