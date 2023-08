130 millioner amerikanere advaret: Hedebølge uden fortilfælde

En hedebølge stort set uden fortilfælde fortsætter med at omslutte store dele af USA, hvor 130 millioner mennesker er blevet advaret om potentiel dødelig varme.

Det skriver avisen The Guardian.

På tværs over de kystlige delstater på den amerikanske sydkyst måles der temperaturer på over 37,7 grader ifølge USA's svar på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), NWS.

Varmeindekset, der beskriver, hvordan temperaturerne føles i praksis, er tilmed nået 48,8 grader visse steder.

Det har fået skoler i adskillige delstater som Colorado, Iowa, Missouri og Oklahoma til at lukke klasseværelserne eller sende elever hjem før tid.

- Det er bydende nødvendigt at tage varmen alvorligt og undgå at bruge længere tid udendørs, da temperaturerne kommer til at nå et niveau, der er en potentiel dødelig sundhedsrisiko, lyder det i en udtalelse fra NSW ifølge The Guardian.