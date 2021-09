1400 fængslede palæstinensere klar til sultestrejke

Næsten 1400 palæstinensere i israelske fængsler vil gå i sultestrejke i protest mod forholdene i deres fængsler.

Det oplyser De Palæstinensiske Selvstyremyndigheder til nyhedsbureauet AFP.

Der har været stærke spændinger, i forbindelse med at seks indsatte flygtede fra et topsikret fængsel i det nordlige Israel, efter at have gravet en tunnel under en vask.

Fire af de undvegne fanger er siden pågrebet igen.

Efter flugten blev hundredvis af fanger overført til andre fængsler, og personlige ejendele er beslaglagt under razziaer i cellerne. Det siger foreningen for palæstinensiske fanger.

– Situationen er virkelig dårlig i fængslerne. Det er derfor, de sultestrejker, siger Qadh Abu Bakr, som leder fangekommissionen under De Palæstinensiske Selvstyremyndigheder.

Han siger, at 1380 af de 4000 palæstinensiske fanger i de israelske fængsler foreløbig er klar til at sultestrejke fra fredag, og at flere kan slutte sig til aktionen i næste uge.

Abu Bakr siger, at der ikke er sket nogle fremskridt i forhandlinger mellem de israelske fængselsmyndigheder og fangerens repræsentanter.

Røde Kors har sagt, at Israel har besluttet at tillade besøg i fængslerne igen, efter at de blev suspenderet i sidste uge.

Abu Bakr udtrykte bekymring for de fire fanger, som var blevet pågrebet igen, og som Røde Kors ikke har fået tilladelse til at tilse. En palæstinensisk advokat, Khaled Mahjana, siger, at han har fået tilladelse til at besøge dem tirsdag aften.