15 lande afviser malisk kritik og støtter dansk indsats

En række europæiske lande bakker Danmark op i en sag om danske soldaters tilstedeværelse i det vestafrikanske land Mali.

Det fremgår af en fælles erklæring fra landene til det maliske overgangsstyre onsdag aften.

De i alt 15 lande tæller ud over Danmark blandt andet Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige og Portugal.

De opfordrer til hurtigt at udbedre situationen i Mali, hvor der er 'hårdt brug for en fælles indsats mod terror'.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er 'meget tilfreds' med opbakningen til at blive i Mali, efter at landet tidligere denne uge krævede, at de danske tropper blev hjemtaget straks.

- Vi står skulder ved skulder med en bred kreds af lande, der alle har forpligtet sig på at bekæmpe terrorisme og skabe stabilitet og en bedre fremtid for Mali og landets befolkning, siger Jeppe Kofod i en skriftlig kommentar.

Han siger videre, at de danske tropper i Mali er der på et 'solidt folkeretligt grundlag'.

Danmark har omkring 90 soldater og et hold kirurger i landet som en del af den særlige Takuba Task Force, der er ledet af Frankrig.

Udenrigsministeren siger, at Danmark og den øvrige del af koalitionen i Mali fortsætter indsatsen for at få afklaring fra malisk side.