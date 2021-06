18 dræbt i skududveksling mellem narkokarteller i Mexico

18 personer er blevet dræbt i en skududveksling mellem narkokarteller i Mexico fredag.

Det oplyser Rocío Aguilar, som er talskvinde for Mexicos regering, lørdag.

Skududvekslingen fandt sted i et afsides område af delstaten Zacatecas i den nordlige del af landet.

Ifølge talskvinden skyldes skudepisoden, at rivaliserende bander kæmper over kontrollen i samme område.

- 18 er døde. Konfrontationen fandt sted i byen San Juan Capistrano i kommunen Valparaíso, siger hun.

Valparaíso grænser op til delstaten Jalisco, hvor det stærke kartel Jalisco Nueva Generación holder til.

Ifølge myndigheder udkæmper banden en voldelig kamp for at få kontrol over ruter for narkotikahandel.

Der blev fundet tre biler på stedet for skududvekslingen. En af dem var brændt af. Der blev også fundet en 'betydelig mængde' patronhylstre fra forskellige typer våben. Det oplyser en koordineringsgruppe for regeringen.

Lokale medier har rapporteret om en række skudepisoder i området siden onsdag, hvor ligene af to politibetjente blev fundet hængende fra en bro i Zacatecas.

Talskvinde Aguilar siger, at myndigheder ikke har fundet en forbindelse mellem den hændelse og fredagens skudepisode.

Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, erkendte fredag, at der er sikkerhedsproblemer i regionen. Men hans regering har fremgang i kampen mod kriminalitet, lød det.

- Staten har en forpligtelse til at garantere fred og ro og sikkerhed for alle borgere, sagde han fredag.

Han tilføjede, at regeringen 'gør en indsats' i Zacatecas såvel som i andre plagede områder.