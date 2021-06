18 er døde i brand på kinesisk kampsportscenter

Mindst 18 mennesker har mistet livet i en brand i et træningscenter for kampsport i Kina.

Det oplyser lokale myndigheder fredag.

16 personer er derudover blevet kvæstet i branden. Fire af dem er i kritisk tilstand.

De kvæstede er blevet hastet til et lokalt hospital, hvor en unavngiven doktor fortæller, at de gør 'alt, hvad de kan,' for at redde dem.

Lokale medier oplyser, at de fleste af de døde var kostskoleelever i alderen 7 til 16 år.

I alt befandt der sig 34 kostskoleelever på centeret, da det begyndte at brænde, oplyser lokalregeringen i området ifølge Beijing Toutiao News.

Det står ikke klart, hvad der har forårsaget branden, som begyndte omkring klokken 03.00 fredag lokal tid og siden er blevet slukket.

Lederen for centeret er blevet anholdt ifølge en pressemeddelelse.

Centeret ligger i Henan-provinsen centralt i landet, hvor blandt andet storbyen Zhenzhou ligger. Navnet på træningscenteret oplyses ikke.

Dødelige brande er ikke usædvanlige i Kina, hvor dårlig byggekvalitet og manglende sikkerhedsretningslinjer kan skabe problemer.

Blandt andet førte to større brande i Beijings migrant-kvarterer i 2017 til debat og politiske tiltag.

I den første brand døde 19 mennesker. Efterfølgende begyndte myndighederne at rive bygninger ned, hvilket sendte tusindvis af beboere ud af deres boliger midt om vinteren.