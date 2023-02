19-årig fængsles resten af livet for racistiske Buffalo-drab

19-årige Payton Gendron er blevet idømt fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse for ti racistisk motiverede drab i Buffalo sidste år.

Det står klart, efter at der onsdag har været strafudmåling i sagen.

Det var på forhånd ventet, at Gendron ville få ovennævnte straf for masseskyderiet i et supermarked den 14. maj 2022.

Selve strafudmålingen forløb dog mere dramatisk end forventet.

En mand fra tilskuerrækkerne forsøgte undervejs at overfalde den 19-årige gerningsmand. Manden blev dog stoppet, inden han fik fat i Gendron, som blev ført ud af retslokalet. Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Payton Gendron, der er hvid, skød og dræbte ti personer i supermarkedet Tops Friendly Market i Buffalo for ni måneder siden. Alle ofrene var sorte.

Han har tilstået, at drabene var racistisk motiveret.

Annonce:

Efter onsdagens strafudmåling står det klart, at Gendron, der var 18 år, da han gennemførte skyderiet, skal sidde fængslet resten af livet.

Der er ikke dødsstraf i delstaten New York, hvor Buffalo ligger, men han risikerer dødsstraf, hvis han senere dømmes under føderale anklager.

Tidligere var Gendron i retten blandt andet blevet kaldt 'en kujonagtig racist' af en kvinde, der mistede sin 86-årige bedstemor under angrebet.

En anden kvinde mistede sin mand, der var sikkerhedsvagt ved det supermarked, hvor skyderiet fandt sted. Hun forklarede i retten, hvorfor hendes familie havde valgt at iklæde sig sort og rødt tøj.

- Rødt er for det blod, som han blødte for sin familie og sit samfund, sagde hun med henvisning til sin afdøde mand.

- Sort er, fordi vi stadig sørger, lød det videre.

Payton Gendron planlagde sit angreb i månedsvis og valgte bevidst Tops Friendly Market i Buffalo, fordi der er mange sorte i området.

Annonce:

Den 14. maj kørte han over 300 kilometer fra sit hjem i Conklin i delstaten New York. Hans formål var ifølge anklagere at dræbe så mange sorte som muligt.