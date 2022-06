20-årig mand er anholdt for mystiske nåleangreb i Frankrig

En 20-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at stå bag en række uopklarede nåleangreb flere steder i Frankrig.

Manden blev anholdt og sigtet søndag, to dage efter at cirka 20 personer meldte om angreb ved en koncert i det sydlige Frankrig. Angrebene skal have fundet sted fredag aften under en tv-transmitteret koncert i byen Toulon.

En kvinde blev indlagt på hospitalet. Politiet måtte desuden tilkaldes, efter at der opstod panik som følge af de påståede angreb.

Den nu pågrebne gerningsmand blev identificeret af to kvinder, der anklagede ham for at prøve at angribe dem.

Der har været meldinger om adskillige nåleangreb i løbet af året i Frankrig. Meldingerne er kommet fra vidt forskellige steder i landet.

Ofrene fortæller typisk om lignende symptomer. De oplever pludselig kvalme, svimmelhed og skarpe smerter og opdager herefter et lille nålestik.

Siden begyndelsen af året har der været mindst 100 tilfælde, hvor unge mennesker har meldt om nålestik på franske klubber og på festivaler.

I weekenden var der også tilfælde på to forskellige festivaler.

I det østlige Frankrig var der seks meldinger fra teenagere i alderen 17 til 18 år. De oplevede alle pludseligt skarpe smerter i hænder og arme.

Yderligere syv personer meldte om angreb i det sydvestlige Frankrig.

Størstedelen af ofrene siden begyndelsen af året har været unge kvinder.

Myndighederne opfordrer alle ofre til at få taget blodprøver efter påståede angreb. Hidtil har ofrene ikke umiddelbart vist tegn på at være blevet stukket med stoffer eller gift. Det vides heller ikke, hvilken type nål der benyttes.

Manden, der søndag er blevet anholdt, nægter sig skyldig. Anklagerne mener dog, at de foreløbige vidneudsagn retfærdiggør fortsat tilbageholdelse.