20 kinesiske militærfly trænger ind i Taiwan-luftrum

20 kinesiske militærfly, heriblandt kampfly, er fredag trængt ind i det sydvestlige hjørne af Taiwans luftrum, oplyser øens forsvarsministerium.

Det er en optrapning i de militære spændinger mellem de to parter i det følsomme Taiwanstræde.

Taiwans luftvåben svarede igen ved at sætte et raketsystem i alarmtilstand for at følge den kinesiske krænkelse af øens luftrum.

De kinesiske fly blev også over radioen advaret.

Med jævne mellemrum flyver kinesiske fly ind i den såkaldte identifikationszone, som Taiwan betragter som sit luftrum. Men krænkelserne foregår nu med stadigt flere fly.

Østaten fungerer - i modsætning til Kina - som et land med en demokratisk regering. Men Kina insisterer på, at det skal være en del af folkerepublikken.

I de seneste måneder har den kinesiske leder, Xi Jinping, og hans kommunistiske regime i stigende grad truet Taiwan med, at det vil blive indlemmer i Kina med magt om nødvendigt.