20 mister livet i benzineksplosion i Libanon

Mindst 20 personer har mistet livet, efter at en beholdning af brændstof lørdag eksploderede i det nordlige Libanon. 79 personer er komme til skade.

Det skriver Røde Kors Libanon på Twitter.

- Vores hold arbejder i øjeblikket på at transportere de sårede og døde til hospitaler i det omkringliggende område, skriver Røde Kors på Twitter.

Det er endnu uvist, hvad der udløste eksplosionen.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa har den lokale tv-station MTV rapporteret, at det var en benzinbeholder, der eksploderede, og at flere personer stadig meldes savnet.

Stationen viste billeder af personer med meget alvorlige brandskader.

Nyhedsbureauet Reuters rapporterer, at den libanesiske hær havde beslaglagt en skjult beholdning af brændstof, og at den var i færd med at dele benzin ud til borgere, da eksplosionen fandt sted.

En stor menneskemængde havde samlet sig om i området for at hente benzin, der er en stor mangelvare i Libanon i øjeblikket. Hospitaler i Libanon har sagt, at manglen på brændstof er kritisk, og at de kan være tvunget til at lukke.

For bare lidt over et år siden eksploderede et lager af kunstgødning på havnen i landets hovedstad, Beirut.

Mindst 217 mennesker mistede livet, og cirka 5000 personer kom til skade under eksplosionen. Store dele af havnen og de omkringliggende bydele blev totalskadede, og omtrent 300.000 mennesker stod uden tag over hovedet.

Landet er i dyb økonomisk krise. Næsten halvdelen af befolkningen lever i fattigdom, og inflationen er ekstremt høj. Fra 2019 til 2020 mistede det libanesiske pund 80 procent af dets værdi.