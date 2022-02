203 kvinder får milliarderstatning for overgreb på universitet

The University of California skal betale næsten en kvart milliard dollar i erstatning til godt 200 kvinder, der hævder at være blevet udsat for seksuelle overgreb af en gynækolog på universitetet.

Det oplyser advokater for flere af de kvinder, der har sagsøgt universitetet, tirsdag.

Gynækologen ved navn James Heaps var tilknyttet The University of California i 35 år. I den tid nåede han at se tusindvis af patienter.

I hundredvis af søgsmål påstås det, at universitetet i årevis bevidst dækkede over Heaps' overgreb mod sine patienter og lod ham fortsætte med at have adgang til flere af hans påståede ofre.

Tirsdag er The University of California i et forlig gået med til at betale 243,6 millioner dollar til 203 personer. Det svarer til godt 1,6 milliarder kroner.

James Heaps er desuden tiltalt for 21 anklagepunkter om seksuelle overgreb mod syv kvinder.

The University of California tager tirsdag afstand fra den tidligere gynækolog i en udtalelse.

- Heaps' påståede adfærd er forkastelig og går imod universitetets værdier.

- Vores første og vigtigste pligt vil altid være at tage vare på de lokalsamfund, vi er sat i verden for at tjene. Vi håber, at dette forlig kan være et skridt på vejen mod at hele de involverede sagsøgeres smerte og give dem en form for afslutning.

- Vi beundrer også sagsøgernes mod ved at stille sig frem.

Ifølge Los Angeles Times er The University of California tidligere gået med til at betale 73 millioner dollar i erstatning til over 5000 patienter, som James Heaps nåede at se fra 1983 til 2018.

Det seneste forlig kommer, efter at The University of Michigan i januar gik med til at betale 490 millioner dollar i erstatning til hundredvis af studerende, der var blevet seksuelt misbrugt af en af skolens læger.

Beløbet, der svarer til knap 3,2 milliarder kroner, var blandt de største, som et amerikansk universitet nogensinde har betalt i erstatning til ofre for seksuelle overgreb.

I marts sidste år indgik The University of Southern California også tre forlig i milliardklassen for lignende sager.