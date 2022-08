24-årig nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg mod Rushdie

En 24-årig mand, der mistænkes for et angreb mod Salman Rushdie, har torsdag gentaget, at han nægter sig skyldig i drabsforsøg og overfald.

Det er sket ved et retsmøde i den amerikanske delstat New York.

Angrebet fandt sted fredag den 12. august ved et arrangement i New York.

Den 75-årige forfatter blev stukket omkring ti gange og blev hastet til hospitalet, hvor han til at starte med lå i respirator.

24-årige Hadi Matar blev anholdt efter angrebet. Allerede dagen efter - lørdag den 13. august - nægtede han sig første gang skyldig.

Torsdag fastholdt han den udmelding. Han er fortsat fængslet uden mulighed for kaution. Næste retsmøde er sat til den 22. september.

Rushdies agent oplyste søndag, at forfatteren ikke længere får hjælp af en respirator til at trække vejret. Men vejen mod bedring bliver lang, lød det.

I et interview med New York Post har den mistænkte udtalt sig om sagen.

- Da jeg fik at vide, at han havde overlevet, blev jeg vel overrasket, siger han i interviewet. Det er optaget på video fra et fængsel i Chautauqua i det vestlige New York, hvor Hadi Matar sidder.

Han siger også, at han har respekt for Irans tidligere leder ayatollah Ruhollah Khomeini. Det var Khomeini, der i 1989 udstedte en fatwa mod Salman Rushdie på grund af forfatterens bog 'De sataniske vers'.

Hadi Matar afviser at svare på, om angrebet på Rushdie var inspireret af den fatwa. En fatwa er en islamisk afgørelse, der blandt andet kan være en dødsdom.

- Jeg respekterer ayatollahen. Jeg synes, at han er en god person. Det er alt, jeg vil sige om det, siger den mistænkte mand.

Han tilføjer, at han kun har læst 'et par sider' af 'De sataniske vers'.