25.000 unge spaniere samledes til drukfest i Madrid

Spansk politi kom fredag aften på lidt af en opgave.

Den bestod i at holde hånd i hanke med 25.000 mennesker, der havde forsamlet sig i landets hovedstad, Madrid, hvor de drak tæt og holdt fest.

Festen var en såkaldt macro-botellón - det spanske begreb for, når man mødes på gaden over en øl eller en drink.

Politiet siger til nyhedsbureauet Reuters, at festen var den største i Madrid, siden pandemien indtraf i Spanien og forårsagede nedlukningen af landet.

Faktisk var festen blevet så stor, at det ikke lykkedes politiet at få sendt folk hjem før klokken 07.00 lørdag morgen.

Politiet siger ifølge den spanske avis El Pais, at det ikke var muligt at få stoppet festen i tide, fordi Complutense Universitet - hvor festen startede - ikke havde underrettet myndighederne om begivenheden.

Videoer fra festen viser ifølge Reuters tusindvis af festglade unge, der hverken bærer mundbind eller holder afstand til hinanden.

- Det er den største botellón, som vi har set siden starten af covid-19-pandemien, siger en talsmand fra politiet.

Barer og natklubber må i øjeblikket kun holde åbent til klokken 02.00 om natten, og folk skal som udgangspunkt stadig bære mundbind og holde 1,5 meters afstand.

Det står dog til at blive ændret mandag, hvorfra det igen vil være muligt for etablissementerne at holde åbent til klokken 06.00.

Indtil videre er de store forsamlinger dog stadig ulovlige i Madrid, og deltagere og arrangører kan straffes med bøder.

Faktisk kan man som deltager risikere en bøde på op til 600 euro, svarende til godt 4400 kroner. Der er dog rabat for mindreårige, som højst kan få en bøde på 500 euro, svarende til godt 3700 kroner.

For arrangører af festerne er konsekvenserne imidlertid større. Hvis en domstol finder, at man med et større arrangement har sat folkesundheden i spil, risikerer man en bøde på op til 600.000 euro. Det svarer til knap 4,5 millioner kroner.

Spanien er en af de fremmeste lande i forhold til at få befolkningen vaccineret mod covid-19. Faktisk har fire ud af fem spaniere påbegyndt vaccinationsprocessen, viser tal fra Our World In Data.

76,6 procent af befolkningen er allerede færdigvaccineret.

Det er en smule mere end i Danmark, hvor 73,8 procent af befolkningen er færdigvaccineret.