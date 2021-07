27 dræbt under demonstrationer for demokrati i Eswatini

Mindst 27 personer har mistet livet under demonstrationer for demokrati i det lille sydafrikanske kongerige Eswatini, oplyser et medlem af regeringen i landet.

Eswatini, som tidligere hed Swaziland, er Afrikas sidste absolutte monarki. Protester brød ud i maj, men eskalerede kraftigt i sidste uge. Dette førte til, at hæren blev sat ind mod demonstranterne.

– Desværre mistede 27 personer livet under urolighederne, siger handelsminister Manqoba Khumalo i et telefoninterview med AFP.

Han beklager at det var nødvendigt bruge magt for at standse demonstranterne.

- Kong Mswati III, er dybt berørt over tabet af menneskeliv, siger ministeren.

Lokale oppositionsgrupper hævder, at op mod 60 civile blev dræbt.

Demonstranterne kræver politiske reformer.

FN har opfordret til en uafhængig undersøgelse af mulige brud på menneskerettighederne, som også må omfatte politiet og sikkerhedsstyrkerne.

Lille Eswatini har 1,3 millioner indbyggere. Kongeriget ligger mellem Sydafrika og Mozambique.

Eswatinis konge, Mswati III, sidder tungt på magten i det lille kongerige.

Det var kongen, der i 2018 besluttede, at landet skulle skifte navn fra Swaziland.