33 brandmænd og politibetjente i Berlin såret nytårsnat

Brandmænd i den tyske hovedstad, Berlin, opfordrer til, at deres udrykningskøretøjer bliver udstyret med kameraer på instrumentbrættet.

Opfordringen kommer, efter at flere brandmænd blev angrebet med fyrværkeri nytårsnat.

Berlin-Brandenburgs Fagforening for Brandmænd mener, at de små kameraer, der typisk er monteret bag forruden, vil gøre det nemmere at dokumentere sådanne angreb.

Det oplyser fagforeningen mandag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Nytårsnat blev i alt 33 brandmænd og politibetjente i Berlin såret, mens en redningsarbejder blev sendt på hospitalet.

Der blev blandt andet kastet med ølkasser og ildslukkere mod udrykningskøretøjer, mens redningsfolk blev beskudt med fyrværkeri, og køretøjer blev plyndret.

Fagforeningsfolk peger ligeledes på kropskameraer som en mulig del af løsningen. Kropskameraerne bliver i øjeblikket testet til brug i anspændte situationer.

- Det er ufatteligt, hvad vores beredskabsstyrker måtte gå igennem denne nytårsaften, siger Lars Wieg fra Berlin-Brandenburgs Fagforening for Brandmænd til dpa.

Vidtgående forbud

Brandvæsenet oplyser, at det var godt forberedt på aftenens festligheder, men at det var overrasket over 'antallet og intensiteten af angreb på beredskabsstyrkerne'.

Imens mener Berlins Politiforbund, at opførslen nytårsaften viser, at der er behov for et vidtgående forbud mod fyrværkeri.

Herhjemme var en stramning af fyrværkerireglerne til debat mellem jul og nytår.

Flere af Folketingets partier er således åbne for at stramme reglerne for fyrværkeri.

Alternativet er det parti, der vil stramme reglerne mest. Partiet ønsker at forbyde fyrværkeri til privatbrug.

- Vi foreslår sådan set, at det bliver ulovligt for privatpersoner at fyre fyrværkeri af, og at det så bliver professionelle - i Tivoli, på Rådhuspladsen eller andre steder - som laver et ordentligt, stort show, sagde partiets politiske ordfører, Torsten Gejl, til DR.

Andre partier ønsker blot, at perioden for, hvornår man må affyre fyrværkeri, bliver forkortet.