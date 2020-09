40 livstidsdomme for nytårsmassakre i Istanbul

En tyrkisk domstol har mandag idømt et formodet Islamisk Stat-medlem 40 livstidsdomme for et angreb mod en natklub i Istanbul 1. januar 2017.

Angrebet, der fandt sted cirka en time efter midnat nytårsnat, efterlod 39 mennesker døde.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Abdulkadir Masharipov fra Usbekistan blev dømt for 39 tilfælde af drab og et tilfælde af forsøg på at omstyrte den forfatningsmæssige orden. Det udløste 40 livstidsdomme uden mulighed for prøveløsladelse.

Domstolen i Istanbul idømte ham også i alt 1368 års fængsel for drabsforsøg mod 79 andre mennesker.

Ilyas Mamasaripov, der er kendt skyldig i at hjælpe Abdulkadir Masharipov, fik i alt 1432 års fængsel.

Blandt de andre 58 tiltalte i sagen blev 11 frifundet, mens andre modtog forskellige domme for anklager om medlemskab af en terrororganisation.

Det rapporterer det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu Agency ifølge AP.

Abdulkadir Masharipov skød og dræbte en vagt ved indgangen til den mondæne natklub Reina, der ligger ud til Bosporusstrædet.

Derefter gik han indenfor, hvor hundredvis af gæster var samlet for at fejre nytår, og skød omkring sig med sit AK-47-gevær.

Adskillige festdeltagere sprang i vandet for at undslippe massakren.

De fleste af de dræbte var udlændinge.

Politiet anholdt Abdulkadir Masharipov under en stor politiaktion 15 dage efter angrebet. Til at begynde med indrømmede han at stå bag angrebet. Senere trak han indrømmelsen tilbage.

Det er ventet, at Masharipov vil anke kendelsen.

Den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) tog skylden for massakren kort tid efter angrebet. IS kontrollerede på det tidspunkt store områder i Tyrkiets nabolande Irak og Syrien.