42-årig nægter sig skyldig i overfald på Pelosis mand

David Wayne DePape, der er anklaget for at bryde ind i formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosis hjem og overfalde hendes mand, nægtede sig onsdag skyldig i statslige anklager.

Canadiske DePape er sigtet for drabsforsøg, indbrud, mishandling af en ældre person, overfald med et dødeligt våben, frihedsberøvelse og at true et familiemedlem til en folkevalgt.

Politiet mener, at det var den 42-årige DePape, der i slutningen af oktober brød ind Pelosi-parrets hjem i San Francisco og slog 82-årige Paul Pelosi i hovedet med en hammer.

DePape nægtede sig onsdag skyldig i alle anklager, og afviste alle beskyldninger, lyder det fra San Franciscos distriktsadvokat, Brooke Jenkins i en udtalelse.

I november nægtede DePape sig desuden skyldig i føderale anklager i relation til overfaldet på Nancy Pelosis mand.

Den 42-årige canadier frasagde sig retten til en hurtig retssag. Næste gang, han skal møde i retten, er derfor 23. februar næste år, hvor en dato for udvælgelse af et nævningeting skal findes.

Tidligere i december vidnede en politibetjent fra San Francisco om, at han var vidne til overfaldet på Paul Pelosi.

Anklagerne i sagen siger, at den mistænkte brød ind i Pelosis hus og angreb hendes mand. De siger også, at den mistænkte inden da havde krævet at se Nancy Pelosi.

Overfaldet skabte frygt for politisk vold i USA forud for midtvejsvalget, der fandt sted i november.

Efter overfaldet blev Paul Pelosi opereret for kraniebrud og skader på højre arm og hænderne. Han blev udskrevet fra hospitalet tidligt i november.

David Wayne DePape blev anholdt på gerningsstedet. Anklagerne siger, at han truede med at tage Nancy Pelosi som gidsel.

Efter midtvejsvalget i november meddelte Nancy Pelosi, at hun ikke genopstiller til posten som Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus.

Republikanerne fik flertal i Repræsentanternes Hus efter midtvejsvalget og overtager derfor kontrollen med det ene af de to kamre i den amerikanske kongres.

