450.000 kan være ramt af usædvanligt flåt-syndrom

Næsten en halv million amerikanere er muligvis blevet allergiske over for kød på grund af et usædvanligt syndrom, der kan opstå efter flåtbid.

Det vurderer amerikanske sundhedsmyndigheder i en undersøgelse ifølge nyhedsbureauet AP.

Over 100.000 har fået bekræftet allergien, men ifølge undersøgelsen kan i alt 450.000 være blevet ramt.

Reaktionen, der går under navnet alfagal-syndrom, opstår, når en person indtager okse- eller svinekød, råvildt eller kød fra andre pattedyr.

Det kan også være ved indtagelsen af mælk, gelatine eller andre produkter fra pattedyr.

- Jeg har aldrig forbundet det med nogen som helst former for mad, fordi det opstod timer efter, at jeg havde spist, fortæller en patient, Bernadine Heller-Greenman, ifølge AP.

Alfagal er ifølge AP et sukkerstof i kød fra dyr og spyt fra flåter. I mennesker kan det udløse et immunrespons og føre til en alvorlig allergisk reaktion.

Undersøgelsen peger på flåten med det latinske navn Amblyomma americanum som syndebukken.

Oprindeligt havde man mistænkt medicin, der indtages i forbindelse med kræft og også indeholder alfagal, for at stå bag syndromet.

Men i 2011 begyndte forskere at mistænkte flåterne.

Astma-Allergi Danmark fortalte i 2020 TV2 Kosmopol, at der kun var 10-20 danske registrerede tilfælde af flåtfremkaldt kødallergi.

Dengang fortalte en af de påvirkede, Jesper Andersen, at lægerne havde svært ved at diagnosticere ham til at starte med.

- Første gang, jeg kom i kontakt med en praktiserende læge, sagde han, at han ikke vidste noget og sendte mig så hjem igen, sagde han til TV2 Kosmopol.

Syndromet betød, at han skiftede sin diæt til en plantebaseret kost.