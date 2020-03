602 smittet med coronavirus døde i Italien det seneste døgn

Italien har det seneste døgn registreret 602 nye dødsfald hos patienter smittet med coronavirus

Det viser de officielle tal ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er det samlede antal dødsfald oppe på 6078.

Med 602 døde i Italien det seneste døgn er antallet af døde coronasmittede dermed faldet to dage i træk

Antallet af dødsfald det seneste døgn er desuden lavere end hvert af de foregående tre døgn.

Fra lørdag til søndag blev der registeret 651 nye dødsfald hos personer med coronavirus.

Fra fredag til lørdag blev der registreret 793 coronarelaterede dødsfald.

Og fra torsdag til fredag kunne Italien notere 627 nye dødsfald hos patienter, der var smittet med coronavirus.

Italien er det land i verden, der ifølge de officielle opgørelser har haft det højeste antal dødsfald blandt smittede borgere.

Over hele landet er der indført skrappe tiltag for at begrænse smitten.

De fleste butikker er lukket, og folk må ikke gå ud, medmindre det er stærkt nødvendigt.

Politi og militær er sat ind i gaderne for at sikre, at reglerne overholdes.

Søndag indførte regeringen desuden et forbud mod at rejse rundt i Italien, medmindre det er strengt nødvendigt.

Blandt alle i Italien, der har været syge med Covid-19 - navnet på sygdommen, der følger af smitte med coronavirus - er 7432 erklæret raske.

Mandag er 3204 patienter i intensiv behandling.

Over halvdelen af de coronarelaterede dødsfald - 3776 - er registreret i Lombardiet i det nordlige Italien, som er den hårdest ramte region.