62 indsatte mister livet i oprør i tre fængsler i Ecuador

62 indsatte er døde, og adskillige andre er kvæstet, i optøjer i tre fængsler i Ecuador.

Det oplyser myndighederne i landet tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den ecuadorianske regering beskriver optøjerne som en 'koordineret handling begået af kriminelle organisationer'.

Præsident Lenín Moreno har forsøgt at få kontrol over volden i fængslerne i Ecuador og har blandt andet erklæret fængselssystemet i undtagelsestilstand som følge af de hyppige konfrontationer mellem kriminelle bander.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- I øjeblikket fortæller kriminalteknikere, at flere end 50 fanger er afgået ved døden, oplyste ecuadoriansk politi på Twitter tidligere tirsdag uden at give yderligere oplysninger.

Siden er dødstallet blevet opjusteret til 62.

Optøjerne har fundet sted i fængsler i provinserne Guayas, Azuay og Cotopaxi. Oprøret i fængslet i Guayas er ifølge regeringen under kontrol.

Indenrigsminister Patricio Pazmiño Freire beskriver optøjerne som en 'koordineret handling begået af kriminelle organisationer for at fremkalde vold i landets fængsler'.

Ministeren siger videre, at Ecuadors regering og politi gør alt, hvad de kan, for at genvinde kontrol over situationen, skriver Reuters.

Anklagemyndighedens kontor oplyser ifølge AFP, at 38 af de døde er omkommet i en topsikret afdeling i et fængsel i Cuenca.

Imens fortæller politichef Patricio Carrillo, at der er uro i adskillige fængsler i det sydamerikanske land, og at 'situationen er kritisk'.

Der er ifølge AFP omkring 38.000 indsatte i Ecuadors fængsler og cirka 1500 vagter.

Ifølge fængselsmyndighederne er personalemangel skyld i, at myndighederne ikke øjeblikkeligt kan reagere på fangeoprør.

Ifølge politiet efterlod stridigheder mellem indsatte i 2020 51 mennesker døde.

Der bor omkring 17 millioner mennesker i Ecuador.