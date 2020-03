683 coronasmittede døde i Italien i løbet af et døgn

Det seneste døgn er 683 døde i Italien i forbindelse med coronasmitten, oplyser regeringen onsdag. Dermed er i alt 7505 døde.

Det er et fald i forhold til det foregående døgn, hvor 743 blev meldt døde.

Italien er det land i verden, der lige nu er hårdest ramt af Covid-19, der er den sygdom, som coronavirus udløser.

Der er stor opmærksomhed om den tendens, som kan spores i tallene.

Det totale antal af registrerede smittede er steget til 74.386 mod tidligere 69.176.

Lederen af regeringens agentur for civil beskyttelse, Angelo Borrelli, er ikke selv til stede for at præsentere tallene.

Han måtte onsdag trække sig med feber, efter at være testet som en af de mange, der er ramt af coronavirus.

Af de mange, der har været smittet i Italien, er 9362 meldt helt raske igen.

3489 personer er indlagt på intensivafdelinger. Det tal var tirsdag 3396 personer.

Den hårdest ramte region er Lombardiet i det nordlige Italien. Her meldes der onsdag om et markant fald i antallet af døde sammenlignet med døgnet før.

Men situationen er fortsat kritisk med sammenlagt 4474 døde.

Det højeste antal døde i Italien inden for et døgn blev rapporteret lørdag med 793 døde. Det faldt søndag til 650 døde og 602 mandag, inden tallet igen tog et spring opad med 743 døde tirsdag.

Og så det nye tal onsdag, som siger 683 døde.

Det meste af Italien er lukket helt ned, og de økonomiske konsekvenser af den enorme sundhedskrise er meget alvorlige.

Premierminister Giuseppe Conte bebuder i en tale i parlamentet ny hjælp til de trængte italienske virksomheder.

Han beder også EU om gribe til helt nye initiativer, som vil vise, at borgere og og de finansielle markeder står sammen for at løse krisen.

- Kun fælles politisk handling vil bringe eurozonen tilbage på vækstsporet, mener han.