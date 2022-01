75-årig eventyrer død: Forsøgte at krydse Atlanterhavet alene

Jean-Jacques Savin, en 75-årig fransk eventyrer, døde, da han forsøgte at ro over Atlanterhavet på egen hånd

En 75-årig eventyrer klarede desværre ikke sin solorejse over Atlanterhavet.

Det kan hans support-team fortælle i et opslag på Facebook.

'Det er med stor sorg, at vi lige har fundet ud af, at vores ven Jean-Jacques er død', lyder opslaget.

Jean-Jacques Savin havde sat sig for at krydse Atlanterhavet alene i sin robåd, l'Audacieux (på dansk Den Dristige).

Ifølge CNN rejste han fra Portugal 1. januar. Det var meningen, at han skulle have ramt Ponta Delgarda i Azorerne, men hans hold mistede kontakten til ham 21. januar.

Båden Den Dristige, der ligger kæntret. Foto: Ritzau Scanpix

Natten mellem torsdag 20. og fredag 21. udløste han to nødsignaler for at indikere, at han var i stor nød.

Portugals myndigheder så i fredags Jean-Jacques båd flyde nær Azorerne. En dykker var i stand til at dykke ned under vandlinjen for at se ind i bådens lille kahyt, hvor man opdagede liget.

'Denne gang var havet stærkere end vores ven, som elskede havet og at sejle', lyder det yderligere i Facebook-opslaget.

Teamet ønsker ikke at komme med yderligere information om deres vens død.

Jean-Jacques Savin var ikke en amatør i at begive sig ud på eventyr. I 2019 begav han sig ud på en rejse over Atlanterhavet i en stor, orange tønde. Efter fire måneder på vandet endte han i maj 2019 ved den caribiske ø St. Eustatius.

Savin var tidligere faldskærmssoldat, og i 2015 besteg han Mont Blanc.