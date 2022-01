Åndedræts-lyntest på vej

En lyntest foretaget via et pust kan være på vej til det europæiske marked.

For lyntesten, som er udviklet i Finland, har fået CE-mærkning. Dermed kan testen sælges i EU. Det skriver det finske medie YLE.

CE-mærkning er dokumentation for, at medicinsk udstyr opfylder den gældende EU-lovgivning.

Lyntesten fungerer ved, at personen, der testes, puster ind i et håndholdt apparat, hvor nanocensorer analyserer for coronavirus.

Herefter bliver data sendt fra apparatet via en mobilapp til en tjeneste, som giver testresultatet inden for 45 sekunder.

Testen er den første af sin slags til at komme ind på det kommercielle marked.

Det oplyser selskabet Deep Sensing Algorithms, som har udviklet den.

Lyntesten menes særligt at være brugbar ved coronatjek ved for eksempel grænseovergange og i lufthavne, hvor ekstra hurtige svar kan være nyttige.

Den mest udbredte form for lyntest i Danmark, som tages via podning i næsen, giver svar på cirka et kvarter.

Der er en vis usikkerhed behæftet med lyntest via næsen, der ikke altid viser det rigtige resultat.

I Danmark opfordres folk, der testes positive i en lyntest, til at få resultatet bekræftet via en PCR-test, der tages via svælget. PCR-testene vurderes som mere sikre.

Det fremgår ikke, hvor sikker den nye type lyntest anslås at være. Men coronavirus kan kort tid efter smitte opdages via åndedrættet, lyder det fra selskabet bag.

- Menneskets forsvarsmekanisme begynder straks efter infektion. Og de metaboliske biprodukter fra personens immunforsvar findes i den udåndede luft inden for samme dag, forklarer selskabet i en erklæring.

Lyntesten er ikke til privat brug. Formålet er, at det er sundhedsprofessionelle, der skal foretage testene med apparatet.

Selskabet har ikke et bud på, hvor stor efterspørgsel der vil være på produktet.