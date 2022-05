Årtier gammelt lig dukker op i tønde i tørkeramt sø i USA

Amerikansk politi mener at have fundet ligrester fra et offer for en årtier gammel drabssag.

Liget blev fundet søndag i en tønde i den nyligt indtørrede sø Lake Mead uden for Las Vegas i den amerikanske delstat Nevada.

Det rapporterer den lokale tv-station Klas tirsdag lokal tid.

Drabssagen går sandsynligvis tilbage til midten eller slutningen af 1970'erme eller begyndelsen af 1980'erne, siger efterforskningsleder ved politiet i Las Vegas Ray Spencer tirsdag lokal tid.

Han begrunder det med, at de personlige genstande, der blev fundet i tønden, daterer sig tilbage til den tid.

- Offerets tøj og sko blev solgt i Kmart i midten eller slutningen af 1970'erne, siger Ray Spencer.

Han tilføjer, at politiet nu vil søge hjælp fra eksperter til at slå fast, hvor længe liget har ligget i tønden.

- Det kommer til at kræve en omfattende efterforskning, siger efterforskningslederen.

Ifølge den lokale tv-station blev offeret - en mand - sandsynligvis skudt. Dette er dog ikke blevet bekræftet af politiet.

Tønden blev opdaget af en forbipasserende søndag eftermiddag lokal tid.

Politiet vurderer, at tønden var fuldt intakt, da den blev smidt i søen. Da den blev fundet søndag, var den stærkt korroderet, viser billeder fra Klas.

Tønden, der ligner en olietønde, var desuden dækket af mudder.

Den blev synlig, da den seneste tids tørke i Nevada har medført rekordlav vandstand i Lake Mead.

Var vandstanden ikke faldet i søen, var liget sandsynligvis ikke blevet fundet, siger politiet.

Derfor udelukker politiet heller ikke, at flere lig kan dukke op, i takt med at vandstanden falder yderligere, siger efterforskningslederen.

- Jeg vil sige, at der er en meget god chance for, når vandstanden falder, at vi vil finde flere menneskelige rester, siger han tirsdag.

Lake Mead er sammen med Lake Powell en vigtig vandkilde i USA. Søerne leverer ifølge nyhedsbureauet AP vand til mere end 40 millioner mennesker.