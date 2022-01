Abortmodstander skal lede EU-Parlamentet

Maltesiske Roberta Metsola har fået en fødselsgave, der bliver svær at trumfe.

Hun er ved en afstemning tirsdag, hvor hun fylder 43 år, blevet valgt som ny formand for EU-Parlamentet.

Posten skal hun bestride de næste to og et halvt år. Metsola er den yngste nogensinde til at stå i spidsen for EU-Parlamentet.

- Jeg er beæret over det store ansvar, I har givet mig. Jeg vil love at gøre mit ypperste for at arbejde på vegne af parlamentet til fordel for alle EU-borgere, siger hun.

Den tidligere advokat overtager det ærefulde hverv efter italienske David Sassoli, som døde i sidste uge.

Før Sassolis død var det i forvejen planlagt, at han skulle træde tilbage som formand ved udgangen af januar.

Metsola siger, at hun vil tage David Sassolis tanker med sig i sit lederskab.

- Han var en kæmper. Han kæmpede for Europa. Han troede på Europas styrke og evne til at gå den rette vej i verden, siger hun.

Den nye formand for EU-Parlamentet er medlem af den største gruppe i parlamentet, konservative EPP.

Hun har været medlem af parlamentet siden 2013 og været ledende næstformand de seneste par år.

Metsola bliver af iagttagere set som et sikkert valg til posten. Men hun er alligevel ikke helt ukontroversiel.

Som modstander af fri abort har hun flere gange raget uklar med mange centrum-venstre parlamentsmedlemmer, der kæmper for at bevare og styrke abortrettigheder i EU's lande.

Malta er en stærkt katolsk nation, hvor abort stadig er ulovligt - som det eneste land i EU. Befolkningen støtter i overvejende grad forbuddet.

I EU-regi har Metsola flere gange arbejdet imod forslag, som har haft til formål at sikre kvinder bedre forhold ved aborter. Blandt andet har hun stemt imod et forslag, som definerer abort som en menneskerettighed.

Blandt mærkesager har hun kæmpet for bedre rettigheder for LGBT+-personer og den grønne omstilling.

Det er ingen overraskelse, at parlamentet tirsdag har peget på Metsola som den nye formand.

Det blev reelt aftalt bag scenerne mandag aften mellem de tre største grupper i parlamentet - konservative EPP, socialdemokratiske S&D og liberale Renew Europa.

Derfor lykkedes det også Metsola at få absolut flertal i første valgrunde.

Her fik hun 458 af de 616 afgivne stemmer. Afstemningen er hemmelig, så det ikke er muligt at vide, hvem der har stemt på hvem.

De øvrige kandidater var Alice Bah Kuhnke fra gruppen De Grønne og venstrefløjskandidaten Sira Rego.

Metsola er den tredje kvinde, som skal lede EU-Parlamentet.

Hun er den første malteser, der står i spidsen for en af EU's tre store institutioner - EU-Kommissionen, Det Europæiske Råd og EU-Parlamentet.