Adskillige sendt på hospitalet efter skyderi i Oslo

Adskillige personer er blevet kørt på hospitalet efter skyderiet i det indre Oslo i Norge.

19 personer måtte behandles for deres skader i kølvandet på skyderiet, oplyser politiet til det norske nyhedsbureau NTB. Flere af dem er ramt af skud.

Politiet har endnu ikke sagt noget om personernes tilstand, men har oplyst, at flere er kommet alvorligt til skade. Ifølge NTB er tre personer i kritisk tilstand.

I alt to personer blev natten til lørdag meldt døde i angrebet. Politiet har pågrebet en enkelt gerningsmand.

Politiet arbejder med tre gerningssteder. London Pub og jazzklubben Herr Nilsen, som ligger op og ned af hinanden, og et gadekøkken.

Natten til lørdag udspillede der sig i kølvandet på hændelsen stadig en kaotisk situation, oplyser politiet i Oslo på Twitter.

Flere øjenvidner har berettet til norske medier om personer, der panisk flygtede fra stedet. Én journalist har sågar fortalt, at han så gerningsmanden ankomme med våbnet i en taske, hvorefter han begyndte at skyde.

De første meldinger om skyderiet kom omkring klokken 01.15, skriver NTB.

Politiet oplyser lidt i klokken 02.00 natten til lørdag, at en person er blevet pågrebet i nærheden.

Omkring klokken 03.13 oplyser politiet til det norske medie VG.no, at det arbejder ud fra, at der er én gerningsmand.

Ifølge avisen fortæller øjenvidner, at de så gæster flygte fra udeområdet på London Pub i panik.

Derudover er øjenvidner blevet bedt om at samles på et nærliggende hotel.

Politiet har klokken 03.30 natten til lørdag ikke villet klassificere hændelsen som et terrorangreb, men oplyser til flere norske medier, at det stadig kan nå at ændre sig.