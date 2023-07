Advarer: Forventer nye varmerekorder

Varmen har søndag nærmest været ulidelig i store dele af det sydlige Europa.

Men sydeuropæerne og turisterne i landene må forberede sig på flere ekstremt varme dage. For det ser ikke ud til, at varmen over Sydeuropa aftager lige foreløbig.

Meteorologer advarer om, at temperaturerne faktisk vil kravle endnu højere op og slå rekorder på tværs af det sydlige Europa de kommende dage.

Spanien, Italien og Grækenland har i forvejen lidt under ekstremt høje temperaturer i dagevis. Det er gået ud over landbrug og har gjort skyggen til et ekstra populært opholdssted.

I Italien har der søndag været rød alarm i 16 byer på grund af varmen.

Temperaturerne kan overstige 45 grader i dele af Italien i begyndelsen af den kommende uge, lyder forudsigelsen fra en italiensk vejrtjeneste søndag.

Annonce:

- Vi skal forberede os på en alvorlig varmestorm, som dag efter dag vil dække hele landet.

- Nogle steder vil oldgamle varmerekorder blive slået, hedder det.

I den italienske hovedstad, Rom, er turister blevet frarådet at besøge Colosseum på grund af varmen.

Også ved Gardasøen i det nordlige Italien er varmen overvældende.

- Det her er ikke normalt. Jeg kan ikke huske at have oplevet så intens varme, siger Federico Bratti, der solbadede ved søen søndag.

I Spanien advarer myndigheder om større risici for skovbrande, ligesom der gøres opmærksom på, at det kan være svært at sove om natten, fordi temperaturen næppe ryger under 25 grader.

Hedebølgen i Spanien ventes at tage til mandag, hvor temperaturerne vil nå 44 grader nær Sevilla i den sydlige del af landet.

Den højeste temperatur målt i Europa blev registreret for to år siden på den italienske ø Sicilien. Her blev temperaturen målt til 48,8 grader.

En rekord, der ifølge meteorologers forudsigelser meget vel kan blive slået en af de kommende dage på den italienske ø Sardinien.