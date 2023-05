Advarer: Kan koste millioner af jobs

Hvis ikke gældsloftet i USA bliver hævet eller suspenderet, kan en lammelse af statskassen koste 8,3 millioner amerikanske job.

Sådan lyder det i en analyse fra Det Hvide Hus' råd af økonomiske rådgivere, skrive nyhedsbureauet Reuters.

Mandag advarede USA's finansminister, Janet Yellen, at statskassen kan blive smækket i 1. juni, hvis ikke en løsning falder på plads.

Det vil lede til 'alvorlig skade på økonomien med jobvæksten svingene fra sit nuværende tempo med robust fremgang til tab af millioner', lyder det fra rådet.

Det kræver, at de demokratiske og republikanske politikere kan blive enige om, præcis hvad der skal ske.

Der er endnu strid om det amerikanske gældsloft, som det republikanskledede Repræsentanternes Hus med et smalt flertal i sidste uge stemte for at hæve. I vedtagelsen er en række besparelser.

Det Hvide Hus med demokratiske præsident Joe Biden i spidsen siger imidlertid, at forslaget ikke har en chance for at blive lov.

Det skal også forbi Kongressens andet kammer, Senatet, som Bidens demokrater kontrollerer.

Republikanerne har fremstillet Demokraterne som nogle, der bruger løs af skatteborgerne penge.

Onsdag lød det fra USA's centralbanks chef, Jerome Powell, at det er usandsynligt, at den amerikanske centralbank kan komme USA's økonomi til undsætning, hvis ikke det lykkes politikere at hæve gældsloftet.

- Ingen skal gå ud fra, at centralbanken kan beskytte økonomien, det finansielle system og vores globale ry fra den skade, det vil medføre, siger Powell.

Hans kommentarer kommer, efter at centralbanken onsdag hævede den toneangivende rente med 0,25 procentpoint til et interval på 5,0 til 5,25 procent.