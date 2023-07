Advarer mod ekstrem varme: Her bliver det over 46 grader

En kombination af velkendte klimaforandringer, stigende havtemperaturer og det, at vi befinder os i et såkaldt El Niño-år - en periode med ualmindelig opvarmning i det tropiske Stillehav, som påvirker atmosfæren - betyder, at vi lige nu slår globale varmerekorder

En ekstrem hedebølge ventes at ramme Spanien denne uge

Er du også en af dem, der har det bedst i skyggen eller med en kølig brise, er det ikke Spanien, du skal drage mod den kommende tid.

Her ventes flere byer at slå lokale varmerekorder, advarer The Spanish Weather Institute.

I Sevilla ventes der mandag at blive op mod 46,7 grader om dagen og 25 grader om natten, men også i den sydlige del af landet forventes temperaturerne at nå op over de 40 grader.

Varmen har fået landets statslige meteorologiske institut, Aemet, til at udsende et varsel på Twitter.

'Rød advarsel - ekstrem fare - for 44 grader i områder nær Andalusien mandag og 43 i områder nær Aragonien,' lyder advarslen.

Andalusien er en region i det sydligste Spanien, hvor blandt andet Sevilla ligger. Aragonien er en provins i den nordlige del af landet.

'Bliver kun værre'

Ifølge Ruben del Campo, meteorolog ved Aemet, vil de ekstreme temperaturer ikke vende lige foreløbig. Tværtimod.

- Vejret bliver mere og mere ekstremt, og i Europa vil de ekstreme vejrforhold få langvarige konsekvenser. Vi lider under hedebølger som denne, og de bliver både hyppigere og mere ekstreme, udtaler Ruben del Campo til den kinesiske tv-station CGTN, der har sendt journalister til områderne.

- Vi forsøger at få folk til at forstå, at det kun bliver værre fremover, tilføjer Ruben del Campo.