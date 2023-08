Advarer turister: Hold jer væk

Turister bliver bedt om at holde sig væk fra hotellerne på Hawaiis Maui-ø, som huser den dødeligste skovbrand i USA's historie.

Det sker, fordi myndighederne gør klar til at bruge et stort antal hotelværelser til at huse både redningspersonale og evakuerede lokale, skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Skovbranden har indtil videre kostet mere end 90 menneskeliv.

- I de kommende uger vil de fælles ressourcer og både den føderale stats, delstatens og amtets opmærksomhed, det vestlige Maui-samfunds og rejsebranchens fokus ligge på at forbedre forholdene for indbyggere, der har været tvunget til at lade sig evakuere fra deres boliger og forretninger, lyder det fra Hawaiis myndighed for turisme lørdag ifølge AP.

Turister bliver opfordret til at besøge andre af delstatens øer.

Ifølge turistmyndigheden er 46.000 personer - herunder både turister og lokale - siden onsdag blevet fløjet fra øen.

Fra delstatens guvernør Josh Green lyder det, at 500 hotelværelser vil blive gjort klar til lokale, der har været nødt til at forlade deres hjem. Yderligere 500 værelser skal tages i brug til redningspersonale.

Myndighederne kigger også mod udlejningsplatformen Airbnb for at sikre, at lokale kan huses, skriver AP. Josh Green håber, at udlejningsplatformen kan hjælpe med boliger, der kan udlejes i en periode på mellem tre og ni måneder.

Mens dødstallet er steget til 93, har myndighederne advaret mod, at indsatsen med at finde og identificere dødsofre kun er på et tidligt stadie.

Genopbygningen af Lahaina kommer til at koste 5,5 milliarder dollar. Det svarer til cirka 37,2 milliarder danske kroner.

Det anslår USA's føderale katastrofeagentur, Fema, som oplyser, at mere end 8,5 kvadratkilometer er blevet brændt.