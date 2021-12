Advokaten bag historisk retssag om abort i USA er død

Texas-advokaten Sarah Weddington, der som ganske ung vandt en historisk og principiel sag om abort ved USA's højesteret, er død, 76 år gammel. Det skriver en række amerikanske medier, deriblandt Dallas Morning News.

Ved højesteretssagen Roe vs. Wade, der stadig præger diskussioner om den amerikanske abortlovgivning, repræsenterede Weddington 'Jane Roe', der i virkeligheden hed Norma McCorvey.

Der faldt dom i sagen i 1973, og den har været grundlag for, at kvinder fik abortrettigheder i USA. Den er fortsat det eneste grundlag for den føderale abortret i landet.

Afgørelsen medførte, at kvinder fik ret til abort, og en følgende dom satte grænsen ved 23. graviditetsuge.

Dommen har i næsten 50 år været genstand for heftig debat, og den er under pres, da flere delstater, deriblandt Texas, har indført lovændringer, som i vidt omfang forbyder abort.

Siden 1973 er der blevet forsøgt indført flere end 1300 delstatslove, som begrænser eller forbyder abort.

Weddington vandt den historiske sag, få år efter at hun var blevet færdig med sin uddannelse som advokat. Hun havde påtaget sig et gruppe-sagsanlæg på vegne af gravide kvinder, som ville udfordre lovgivningen i Texas, som i praksis forbød abort.

Weddington førte sagen sammen med Linda Coffee, som hun havde studeret sammen med. Da sagen endte i højesteret, fik den navnet Roe vs. Wade på grund af det fiktive navn, som blev givet til McCorvey, og delstatens advokat, Henry Wade.

Sarah Weddington, der døde søndag efter længere tids sygdom, sad i tre perioder som repræsentant i delstatsforsamlingen i Texas, som nu igen udfordrer afgørelsen fra Roe vs. Wade.

Abortlovene i Texas forbyder abort efter omkring seks uger inde i et svangerskab. Det er et tidspunkt, hvor mange ikke engang ved, at de er gravide. Lovene i Texas er også stærkt omstridte, fordi de åbner muligheder for at belønne personer, der underretter myndighederne om abortindgreb, der er imod lovgivningen.

USA's højesteret sagde i en afgørelse tidligere i denne måned, at den vil tillade, at klinikker, der tilbyder abort, retligt udfordrer lovgivningen i Texas.

Højesteretsdommerne ophævede dermed et stop for retssager om loven ved lavere retsinstanser.