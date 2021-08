Afghansk militærfly styrtet ned i Usbekistan

Et afghansk militærfly er styrtet ned i Usbekistan, oplyser ministerium i Tasjkent ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det militære fly krydsede illegalt grænsen til Usbekistan. En efterforskning er sat i gang, siger en talsmand for det usbekiske forsvarsministerium, Bakhrom Zulfikarov, til AFP.

Han bekræfter forlydender om et flystyrt sendt søndag i det sydlige Usbekistan. Der var samtidig fremsat erklæringer fra Usbekistan om, at det havde forsøgt at forhindre et afghansk fly i at krænke dets grænse.

Det russiske nyhedsbureau RIA skriver, at flyet blev skudt ned.