Afghansk præsident forlod landet for at undgå blodbad

- Kære landsmænd! I dag stod jeg overfor et svært valg.

Sådan indleder den afghanske præsident, Ashraf Ghani, en opdatering på Facebook.

Han fortæller, at valget stod mellem at stå ansigt til ansigt med et bevæbnet Taliban eller at forlade det land, som han har dedikeret sit liv til at beskytte.

Ghani forklarer, at han flygtede fra landet for at undgå et blodbad i Kabul.

- De (Taliban, red.) er her for at angribe Kabul og Kabuls befolkning. For at undgå en oversvømmelse af blod, vurderede jeg, at det var bedst at forlade landet, skriver han.

Ifølge Ghani står Taliban overfor en historisk test, nu hvor de er ved at tage kontrol over landet.

- Enten vil de beskytte Afghanistans navn og ære, eller også vil de prioritere andre netværk, skriver han.

Han slutter opslaget af med at skrive, at han altid vil fortsætte med at tjene Afghanistan.