Afgiften stiger fra nu af

Hvis du går med elbils-drømme skal du snart have speederen i bund.

Ved udgangen af 2022 stiger afgiften nemlig på de ellers så populære plugin-hybrid og elbiler.

Der skriver FDM.

Prisstigning på 40.000

I år er desværre ikke sidste gang, at afgifterne vil stige.

Faktisk vil afgifterne stige støt indtil 2030, og ifølge FDM vil elbilerne til over 450.000 kroner blandt andet ved årsskiftet 2025-2026 opleve afgiftstigninger på hele 40.000 kroner.

Ved dette års udgang vil de dyreste elbiler dog 'kun' stige med 10.000 og de billigste vil ikke opleve nogen afgiftændringer.



For plugin-hybrider er der tale om stigninger hvert år på alle prisklasser.

Her vil selv de billigste modeller vil opleve stigninger på omkring 10.000 kroner i år, og de mest solgte plugin-hybrider, som for eksempel en Ford Kuga, vil opleve afgiftsstigninger på 15-20.000 kroner, viser FDMs beregninger.

Omlægning af registreringsafgiften

Når nu vi allesammen taler om grøn energi, klimavenlige biler og mindre Co2, kan det være svært at forstå, hvor afgiften stiger netop nu.

Men forklaringen er, at det sker som en del af den store omlægning af registreringsafgiften, der blev vedtaget i december 2020.

Målet med omlægningen var at få en million grønne biler på vejene i 2030 ved at sænke registreringsafgifterne for netop plugin-hybrider og elbiler. Planen var, at afgiften langsomt skulle hæves frem mod 2030 i takt med bilerne blev billigere at producere.

Men ligesom med så meget andet har krigen i Ukraine, og leveringsvanskeligheder af vitale dele til bilerne, fået planerne til at ændre sig.

- Sidste år var vi i samme situation, hvor vi så, at bilimportørerne kom med kampagnetilbud i slutningen af året. Det forventer vi sker igen i år. Er man tilbudsjæger, så blæser det snart ind til jagtsæson for billige plugin-hybrider, siger Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDMs Økonomiske Politiske Sekretariat.