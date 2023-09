Afrikansk svinepest er påvist for første gang i Sverige

Der er for første gang konstateret afrikansk svinepest i et dødt vildsvin i Sverige.

Det oplyser Jordbruksverket, den svenske landbrugsstyrelse, onsdag.

Fundet af sygdommen - som under udbrud nær Danmark flere gange har skabt frygt for dansk eksport - er gjort sydøst for byen Fagersta i Västmanlan. Det oplyser det svenske veterinærmedicinske institut.

Fagersta ligger omkring 140 kilometer nordvest for Stockholm.

I alt er syv døde vildsvin fundet i området.

Myndigheder arbejder med at lokalisere, begrænse og bekæmpe smitten.

Karl Ståhl, som er statsepizootolog (betegnelse for ekspert i sygdom i dyrepopulationer, red.), siger i en pressemeddelelse:

- På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan smitten er kommet ind. Men det er langt væk fra det nærmeste område med smitte i Europa, og vi går derfor ud fra, at det her er sket gennem mennesker og ikke vildsvin.

- Det er lige nu en omfattende smittespredning i Europa. Der findes lande, hvor det er lykkedes at udrydde sygdommen, og det er vores nationale mål, udtaler han.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom. Den kan ramme alle racer af svin.

Det har aldrig været konstateret i Danmark. Men sygdommen forekommer flere steder i Øst- og Sydeuropa.

I 2014 kom sygdommen for første gang ind i EU via grænselande i øst, og den blev efterfølgende fundet i de baltiske lande og Polen. Siden spredte den sig yderligere mod vest, og den forekommer nu i flere EU-lande, blandt andet Tyskland.

Danmark har tidligere grebet fysisk ind for at forhindre, at den kommer ind i landet. I 2019 blev der opført et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Hegnet skal forhindre vildsvin i at krydse grænsen. De er meget udbredt i Nordtyskland.

Afrikansk svinepest optræder i to former - én med et hurtigt forløb med stor dødelighed blandt dyrene og en anden og mildere form med et mere langstrakt forløb.

- Sygdommen kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker, skriver Fødevarestyrelsen.